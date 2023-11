Plettenberg (ots) - In der vergangenen Nacht brannte gegen 00.30 Uhr eine Waldhütte am Schibecker Weg. Die Feuerwehr führte Löscharbeiten durch. Die Polizei hat den Bereich abgesperrt und Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Wache Plettenberg unter 02391/9199-0 entgegen. (dill) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: ...

mehr