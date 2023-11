Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fußgängerin lebensgefährlich verletzt

Altena (ots)

Heute, gegen 17.10 Uhr, betrat eine 65-jährige Fußgängerin unvermittelt die Hagener Straße (B236), um diese offenbar zu überqueren. Dabei kam es zwischen dem Selve-Kreisel und dem Brachtenbecker Weg zum Zusammenstoß mit einem Autofahrer (43) aus Nachrodt, der in seinem VW Golf in Richtung Altena unterwegs war. Ein Rettungswagen brachte die Altenaerin mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Dortmunder Unfallklinik. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Bochum unterstützte die hiesigen Beamtinnen und Beamten bei der Spurensuche und -sicherung. Die Hagener Straße war für die Unfallaufnahme teilweise voll, teilweise unter Verkehrsregelung der Polizei auch nur halbseitig, gesperrt. Es kam zu erheblichen Staus. (dill)

