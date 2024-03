Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Diebstahl von I-Phone-Versuchter Einbruch in Schulkiosk-Kennzeichendiebstahl-Sachbeschädigung-Quad gestohlen

Vogelsbergkreis (ots)

Versuchter Diebstahl von I-Phone

Nieder-Ohmen. Am Donnerstag (29.02.), gegen 14 Uhr, versuchten mindestens zwei Unbekannte ein I-Phone 15 Pro Max aus einem Geschäft in der Straße "Zur Alten Hohle" zu stehlen. Anschließend flüchteten die beiden Täter in einem Pkw - vermutlich der Marke Audi - vom Tatort. Das Handy im Wert von etwa 1.400 Euro blieb zurück. Die beiden Personen können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- circa 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß - dickliche Statur - trug eine blaue Jeans, eine schwarze Jacke und eine Baseballcap

Täter 2:

- circa 1,80 Meter groß - etwa 20 bis 25 Jahre alt - trug eine blaue Jeans und eine schwarze Jacke - sprach gebrochenes Deutsch

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Schulkiosk

Schotten. Zwischen Donnerstagnachmittag (29.02.) und Freitagvormittag (01.03.) versuchten Unbekannte ein Kiosk einer Schule im Lindenweg aufzubrechen. Dies gelang jedoch nicht, sodass lediglich Sachschaden von etwa 100 Euro entstand.

Kennzeichendiebstahl

Homberg (Ohm). Die beiden amtlichen Kennzeichen VB-CZ 1903 eines schwarzen Audi A3 stahlen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (02.03.). Im Tatzeitraum stand das Auto im öffentlichen Verkehrsraum in der Bleidenröder Straße in Büßfeld.

Sachbeschädigung

Alsfeld. Unbekannte flexten zwischen dem 1. Dezember 2023 und dem 2. März 2024 ein Element eines Zauns einer ehemaligen Brauerei in der Liederbacher Straße heraus. Hierdurch entstanden rund 400 Euro Sachschaden.

Quad gestohlen

Schlitz. Am frühen Freitagmorgen (01.03.), gegen 1.30 Uhr, entwendeten Unbekannte ein schwarzes Quad des Herstellers Zhejiang Cf Moto mit dem amtlichen Kennzeichen VB-ZG 23. Zur Tatzeit war das Fahrzeug nach derzeitigen Erkenntnissen mit einer Plane abgedeckt und auf einem Grundstück in der Niederjossaer Straße in unter-Wegfurth abgestellt gewesen. Das Quad hat einen Wert von circa 7.400 Euro.

