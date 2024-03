Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrrad gestohlen - UPDATE: Nach Raub auf Tankstelle - Zeugen gesucht - Versuchter Raub und anschließende Körperverletzung

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Fahrrad gestohlen

Bad Hersfeld. Unbekannte stahlen am Dienstag (20.02.) ein silbernes Mountainbike der Marke Cube, Modell Aim SLX 16, im Wert von rund 1.000 Euro. Zur Tatzeit, zwischen 7.30 Uhr und 9.20 Uhr, stand das Fahrrad auf einem Schulgelände im Geistalweg. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

UPDATE: Nach Raub auf Tankstelle - Zeugen gesucht

Bebra. Am Samstagabend (02.03.) kam es in einer Tankstelle in der Hersfelder Straße zu einem Raub.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen betrat ein bislang unbekannter Täter gegen 19.30 Uhr den Verkaufsraum und forderte den Kassierer unter Vorhalt einer augenscheinlichen Schusswaffe auf, Bargeld an ihn zu übergeben. Ob es sich dabei um eine Echt- oder Anscheinswaffe gehandelt hat, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Der Mitarbeiter leistete den Anweisungen folge und übergab eine noch unbekannte Menge Bargeld. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Innenstadt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Der Täter kann als männlich, circa 15 bis 30 Jahre alt, mit südländischem Erscheinungsbild beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er eine rot-weiß-schwarze Stoffjacke, eine schwarze Kapuze, einen ins Gesicht hochgezogenen, grauen Schlauchschal, eine Bluejeans, weiße Sneaker und schwarze Handschuhe.

Zeuginnen und Zeugen, die zur Tatzeit oder in den Stunden und Tagen zuvor im Bereich des Tankstellengeländes verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt oder auf den Täter geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Versuchter Raub und anschließende Körperverletzung

Bad Hersfeld. Mehrere Unbekannte versuchten am Sonntag (03.03.), zwischen 17.05 Uhr und 17.20 Uhr, in der August-Gottlieb-Straße das Fahrrad eines 12-jährigen Jungen zu stehlen. Nach aktuellem Kenntnisstand bedrängten die Täter den Jungen körperlich, um an das Zweirad zu gelangen. Als ein Zeuge auf den Vorfall aufmerksam wurde und die unbekannten Kinder ansprach, flüchteten diese.

Wenige Minuten später wurde die Polizei über eine körperliche Streitigkeit zwischen mindestens zehn Kindern im Bereich des Jahn-Parks informiert. Nach momentanen Informationen sollen dabei acht bislang unbekannte Kinder auf den bereits zuvor geschädigten 12-jährigen Fahrradbesitzer und dessen ebenfalls 12-jährigen Begleiter eingetreten und -geschlagen haben. Die beiden 12-Jährigen konnten sich selbstständig aus der Situation retten und erlitten leicht Verletzungen.

Ob die beiden Taten miteinander in Zusammenhang stehen, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt und Bestandteil der Ermittlungen der Polizei.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den beiden Sachverhalten geben können, werden gebeten, sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell