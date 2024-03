PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Diebstahl an Partei-Geschäftsstelle & Hakenkreuz auf Gehweg +++ Streifenwagen verunfallt bei Verfolgungsfahrt +++ Einbrüche in Königstein & Bad Homburg +++ Schwerverletzter Motorradfahrer

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Diebstahl an Partei-Geschäftsstelle & Hakenkreuz auf Gehweg, Oberursel, Innenstadt, festgestellt am Freitag, 01.03.2024

(da)Einen Diebstahl und rechtsextreme Schmierereien hat die Polizei am Freitag in der Oberurseler Innenstadt festgestellt. Am Vormittag wurden die Beamten zu einer Partei-Geschäftsstelle im Holzweg gerufen. Dort hatten Unbekannte deren Beschilderung an der Hausfassade abmontiert und entwendet. Im Zuge der Anzeigenaufnahme stellten die Einsatzkräfte zudem ein Hakenkreuz fest, das auf den Gehweg der Kumeliusstraße gesprüht worden war. Ob zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang besteht, bedarf derzeit noch weiterer Ermittlungen. Diese werden von der Kriminalpolizei geführt, die Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegennimmt.

2. Streifenwagen verunfallt bei Verfolgungsfahrt, Königstein, Wiesbadener Straße, Sonntag, 03.03.2024, 16.10 Uhr

(da)Am Sonntag verunglückte ein Streifenwagen, als ein Motorrad aus einer Kontrollsituation flüchtete. Gegen 16.10 Uhr fiel Polizeibeamten auf der Bundesstraße 8 in Königstein aus Richtung Glashütten kommend kurz vor dem Königsteiner Kreisel ein Motorrad auf, das mehrere Autos überholte. Als die Beamten das Zweirad daraufhin anhalten wollten, beschleunigte es und floh über den Kreisel. Zwischenzeitlich täuschte der Fahrer vor, der Aufforderung der Polizei nachkommen zu wollen, verlangsamte seine Fahrt, um dann wieder zu beschleunigen und in Richtung Schneidhain davon zu fahren. Bei der nun folgenden Verfolgungsfahrt kam der Streifenwagen auf der Wiesbadener Straße in Höhe des Drosselweges von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Leitplanke. Die Insassen blieben glücklicherweise unverletzt. Die Ermittlungen gegen den Motorradfahrer dauern an. Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

3. Einbrüche in Königstein & Bad Homburg, Königstein-Falkenstein, Reichenbachweg, Bad Homburg, Lindenstraße, festgestellt am Sonntag, 03.03.2024

(da)Im Hochtaunuskreis wurden am Sonntag zwei Einbrüche gemeldet. Im Königsteiner Stadtteil Falkenstein entfernten die Einbrecher im Reichenbachweg mehrere Dachziegel eines Einfamilienhauses, um ins Innere zu gelangen. Dort entwendeten sie diverse Schmuckstücke. Nach ersten Ermittlungen müssen die Diebe gegen 1.30 Uhr aktiv gewesen sein. In der Lindenstraße in Bad Homburg versuchten sich die Einbrecher im Laufe des Wochenendes an einer Balkontür eines Mehrfamilienhauses. Mit brachialer Gewalt gelangten sie ins Wohnungsinnere, fanden dort aber nach derzeitigem Kenntnisstand nichts von Interesse und flüchteten ohne Beute. In beiden Fällen ermittelt jetzt die Kriminalpolizei. Hinweise werden unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegengenommen.

4. Schwerverletzter Motorradfahrer nach Überholmanöver, Landesstraße 3025, bei Schmitten, Sonntag, 03.03.2024, 15.20 Uhr

(da)Am Sonntag stürzte ein Motorradfahrer nach einem Überholmanöver und verletzte sich schwer. Gegen 15.20 Uhr befuhr ein 25-Jähriger mit seiner Honda die Landesstraße 3025 von Hunoldstal in Richtung Bundesstraße 275. Nach bisherigen Erkenntnissen überholte er auf dieser Strecke in einem Kurvenbereich einen Pkw. Nach dem Überholvorgang verlor der junge Mann aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine Maschine und prallte gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Leitpfosten. Durch den Unfall wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Motorrad wurde völlig zerstört und war nicht mehr fahrbereit.

