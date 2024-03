PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++Erstmeldung über Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person+++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Unfallzeit: 03.03.2024, 13:47 Uhr

Unfallort: Gemarkung Königstein, L3024, Rotes Kreuz Richtung Feldberg

ON01 - 16-jähriger deutscher Staatsangehöriger aus Bad Nauheim ON02 - 25-jähriger polnischer Staatsangehöriger aus Bad König

Sachverhalt:

ON01 KRAD befuhr die L3024 absteigend Richtung Rotes Kreuz ON02 befuhr die L3024 aufsteigend Richtung Plateau ON01 geriet vermutlich aufgrund überhöhter Geschwind. in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegenkommenden PKW ON02. Fahrer ON01 schlug auf der Windschutzscheibe des PKW ein. Fahrer ON01 wurde mittels Rettungshubschrauber ins BGU-Krankenhaus Frankfurt am Main verbracht. Fahrer ON02 und Beifahrer verblieben mit Schock und gegen den ärztlichen Rat an der Unfallstelle. KRAD ON01 wurde polizeilich abgeschleppt. PKW ON02 wurde auf eigenen Wunsch des Fahrers in eigener Verantwortung abgeschleppt.

L3024 ist seit der Unfallzeit vollgesperrt. L3025 war zwischenzeitlich wegen Einsatz Rettungshubschrauber gesperrt.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell