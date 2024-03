PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Werkzeugdiebe in Königstein unterwegs +++ Hinterlistiger Diebstahl +++ Einbrecher in Waschanlage zugange

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Werkzeugdiebe in Königstein unterwegs, Königstein, Limburger Straße, Mittwoch, 28.03.2024, 16 Uhr bis 17 Uhr

(ro)In Königstein entwendeten Diebe am Mittwochnachmittag einen Koffer mit Werkzeug von einem Transporter, der in der Limburger Straße abgestellt war. Zwischen 16 und 17 Uhr konnten unbekannte Täter den gefüllten Werkzeugkoffer unbemerkt von der Ladefläche heben und mit diesem unerkannt flüchten. Der Wert des Werkzeugs beläuft sich auf ungefähr 500EUR.

Die Polizeistation Königstein hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

2. Hinterlistiger Diebstahl,

Bad Homburg, Schaberweg, 29.02.2024, 19:00 Uhr

(pj) Drei Ladendiebe stahlen am gestrigen Abend mehrere Flaschen Champagner aus einem Lebensmittelmarkt in Bad Homburg. Das Trio betrat gegen 19:00 Uhr den Laden im Schaberweg. Während ein Täter den Mitarbeiter in ein Gespräch verwickelte, entnahm ein anderer vier Flaschen aus einem Regal. Der dritte Täter öffnete ihm sodann die Zugangsschranke, indem er die Lichtschranke auslöste. Im Anschluss flüchteten die drei Täter mitsamt der Beute. Zu der Tat liegen Videoaufnahmen vor. Daraus ergibt sich nachfolgende Täterbeschreibung: Alle drei waren männlich. Täter Nummer 1 war 25 bis 30 Jahre, mit Vollbart und kurzen schwarzen Haaren, trug eine dunkelgraue Daunenjacke, einen schwarzen Pullover mit Emblem sowie eine Jeanshose. Der Täter Nummer 2 war 20 bis 25 Jahre alt, mit schwarzen Haaren und Henriquatre-Bart, bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose, einer Jacke mit blauen Streifen an der Seite und blauen Turnschuhen. Der 3. Täter war 25 bis 30 Jahre, hatte kurze dunkle Haare mit hohem Haaransatz einen Henriquatre-Bart und war bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer blauen Jeans.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120-0 mit der Polizeistation Bad Homburg in Verbindung zu setzen.

3. Einbrecher in Waschanlage zugange,

Wehrheim, Am Erlenbach, Donnerstag, 29.02.2024, 03:25 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag haben Einbrecher eine Waschanlage in Wehrheim heimgesucht. Gegen 03:25 Uhr betraten die Täter die Anlage in der Straße "Am Erlenbach" und machten sich an einem Fenster der Büroräume im Erdgeschoss zu schaffen. Nachdem das Fenster geöffnet werden konnte, betraten sie die Räumlichkeiten und nahmen nach kurzer Absuche unbemerkt die Beine in die Hand. An dem Fenster entstand ein Schaden von geschätzten 750 Euro. Ob etwas gestohlen wurde konnte noch nicht abschließend geklärt werden.

Die Kriminalpolizei im Hochtaunuskreis nimmt Hinweise zum Einbruch unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

