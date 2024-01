Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Verdacht der Verkehrsgefährdung - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots)

Die Schweriner Polizei sucht Zeugen nach einer mutmaßlichen Verkehrsstraftat am gestrigen Tag in der Werdervorstadt: Offenbar kam es am Morgen gegen 7.50 Uhr zur Gefährdung einer 39-jährigen Fußgängerin, die mit einem Kinderwagen an der Fußgängerampel in Höhe Hospitalstraße die Werderstraße überschritt. Der Fahrer eines Pkw hätte den Angaben nach das Rotlicht missachtet und die Schwerinerin gefährdet. Anschließend hätte er sich mit seinem Wagen entfernt. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt.

Das Kriminalkommissariat Schwerin führt ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Verkehrsgefährdung und geht bereits ersten Hinweisen nach.

Davon unabhängig werden Zeugen gesucht: Wer sachdienliche Angaben zu dem Ereignis machen kann, wird gebeten, sich unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Bei der Geschädigten handelt es sich um eine deutsche Staatsangehörige.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell