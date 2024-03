POL-HI: Mehrere PKW in Lamspringe beschädigt - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - Sarstedt, Schillerstr. (al) In der Zeit von 09.03.24, 16:00 Uhr bis 10.03.24, 09:00 Uhr ist von einem in der Schillerstr. geparkten schwarzen Mercedes das vordere Kennzeichen durch Lösen der Befestigungsschrauben entwendet worden. Zeugen die ggf. Hinweise auf mögliche Täter geben können werden gebeten, sich mit der Polizei Sarstedt unter 05066-9850 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

