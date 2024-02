Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Brand im Badezimmer eines zweigeschossigen Wohnhauses in 66679 Losheim am See OT Niederlosheim mit schwerverletzter Person

66687 Losheim am See (ots)

Am 02.02.2024 ging gegen 21:00 Uhr der Notruf eines Bewohners der Unterdorfstraße in 66679 Losheim am See OT Niederlosheim ein. Zunächst ging man von einem brennenden Dachstuhl aus. Dies bestätigte sich in dieser Form glücklicherweise nicht, aber in einem Badezimmer im Obergeschoss des Wohnhauses kam es zum Brandgeschehen. Als ein 65-jähriger Bewohner des Hauses den Brand löschen wollte, schlugen ihm Flammen ins Gesicht und er wurde dadurch schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Der Mann musste zur Behandlung ins Krankenhaus verbracht werden. Die zügig eingetroffene Feuerwehr hatte den Brand nach Eintreffen schnell gelöscht und das Haus konnte vor größerem Schaden bewahrt werden. Das Haus ist weiterhin bewohnbar. Die Spurensuche und die Brandursachenerforschung durch die Polizei dauern noch an. Derzeit ist noch unklar, wie es zum Ausbruch des Feuers kommen konnte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell