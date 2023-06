Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Repelen - Bezirksdienstbeamte sind für Sie da

Moers (ots)

Am Dienstag, dem 06. Juni 2023, findet in den Räumen der Sparkasse in Repelen (Lintforter Straße 101) eine Bürgersprechstunde der Polizei statt.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können zwischen 11.00 und 12.00 Uhr vorbeikommen und unseren Bezirksdienstbeamten, Polizeihauptkommissar Hermann Schülling und Polizeihauptkommissar Holger Manten, Ihre Fragen stellen bzw. mit ihnen ins Gespräch kommen.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell