Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Ladendieb schlägt zweimal zu und wird durch einen Zeugen gestellt

Hildesheim (ots)

Hildesheim (mst) - Am Samstagnachmittag kam es im Hildesheimer Innenstadtgebiet zu zwei Ladendiebstählen. Bei seiner zweiten Tat konnte der Täter gestellt werden.

Am Samstagnachmittag des 09.03.2024 um 15:10 Uhr entwendete ein Mann in einer Parfümerie in der Hildesheimer Innenstadt zwei Kosmetika. Bei der Sachverhaltsaufnahme wurde er videographiert.

Als am selben Tag, etwa eineinhalb Stunden später, ein aggressiver Kunde in einem Bekleidungsgeschäft in der Innenstadt gemeldet wurde, rückte die Polizei Hildesheim mit starken Kräften an. Der Einsatz vor Ort entpuppte sich als versuchter Ladendiebstahl. Ein Kunde hatte den Dieb, einen 30-jährigen Mann aus Hildesheim, an der Umsetzung seiner Tat gehindert und ihn am Boden fixiert.

Die weiteren Ermittlungen ergaben nun das Folgende: Es handelte sich um denselben Täter, der zuvor die Kosmetika entwendet hatte. Diese hatte er bereits verkauft und das entsprechende Geld in Zigaretten umgesetzt. Im Bekleidungsgeschäft hatte er versucht eine Hose zu stehlen.

Gegen den Mann wurden Verfahren wegen Diebstahls und versuchten Diebstahls anhängig gemacht. Im weiteren Verlauf beleidigte er eine Polizeibeamtin, auch hier wird ein entsprechendes Verfahren geführt.

Gegen den Käufer der Kosmetika wird ein Verfahren wegen Hehlerei betrieben.

Die Zigaretten des Mannes wurden als Tatertrag beschlagnahmt. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell