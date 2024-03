POL-HI: Fahruntüchtig nach Medikamenteneinnahme

Hildesheim (ots) - Harsum, Winkelstraße (Sti). Am 09.03.2024, ist es gegen 03.35 Uhr in der Winkelstraße in Harsum zu einem Diebstahl eines E-Scooters gekommen. Der Eigentümer hat seinen E-Scooter für einen kurzen Moment in der Winkelstraße abgestellt. Als er zurückgekommen ist, konnte er noch sehen, dass eine männliche Person mit seinem Fahrzeug weggefahren ist. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um ...

