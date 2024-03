Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unter Alkohol- und Drogeneinfluss einen nicht versicherten Pkw geführt

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (web) Am späten Freitagabend, gegen 23:55 Uhr, kontrollierten Beamte des PK Bad Salzdetfurth in der Straße "Vienig" den Führer eines PKW BMW. Bei dem 36jährigen aus Bad Salzdetfurth konnte zunächst Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp oberhalb der Grenze von 0,5 Promille. Im weiteren Verlauf ergaben sich zudem Hinweise auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum beim Fahrzeugführer. Dieser räumte schließlich ein, dass er in den Tagen zuvor Cannabis und Kokain konsumiert habe. Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse wurde der Bad Salzdetfurther einem Krankenhaus in Hildesheim zugeführt, wo ihm von einem Arzt eine entsprechende Blutprobe entnommen wurde. Seinen Führerschein musste er direkt abgeben. Der Führerschein wurde von den Beamten sichergestellt. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich außerdem heraus, dass der PKW über keinen Versicherungsschutz verfügte und bereits zur Fahndung ausgeschrieben war.

Das Fahrzeug wurde noch an Ort und Stelle entstempelt und entsprechend stillgelegt.

Der 36jährige Fahrzeugführer wurde nach Abschluss der pol. Maßnahmen wieder entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell