Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Hildesheim// Schwerer Raub - Öffentlichkeitsfahndung

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich eine Hildesheimerin zusammen mit einem Familienmitglied am 20.12.2023 um 19:10 Uhr in einer Bankfiliale In der Schratwanne in Hildesheim, um Überweisungen an einem Automaten zu tätigen. Währenddessen betrat ein bislang unbekannter Täter die Bank und forderte das Opfer auf, Bargeld herauszugeben, ansonsten würde er ihr und dem Begleiter etwas antun. Das Opfer wechselte daraufhin den Automaten, um 100 Euro abzuheben. Der Täter griff in das Ausgabefach, entnahm das Geld und flüchtete fußläufig. Während der Abhebung kamen zwei Zeuginnen dazu, die sich nach der Tat um das aufgelöste Opfer kümmerten und letztendlich auch die Polizei verständigten.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

männlich

südländisch (vermutl. Türkisch)

hochdeutsch

ca. 175 cm groß

ungefähr 18-22 Jahre alt

braune Augen

schlank

schmales Gesicht

Er trug während der Tat eine FFP2-Maske, einen schwarzen Hoodie, eine schwarze Winterjacke mit Kapuze, die er über seinen Kopf getragen hatte sowie eine schwarze Jogginghose. Unter der Kapuze schauten schwarze, gelockte Haare hervor.

Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung des Unbekannten führten, erließ das Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Beschluss, Bilder des Tatverdächtigen zu veröffentlichen.

Zeugen, die Hinweise zu der Person geben können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Eventuelle Presseauskünfte werden im vorliegenden Fall ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim erteilt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell