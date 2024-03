Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht in Bad Salzdetfurth - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (sev)

Am 07.03.2024 wurde zwischen 07.00 h und 18.00 h ein auf dem P+R-Parkplatz am Bahnhof abgestellter roter Ford Focus an der linken Seite leicht beschädigt. Der Ford wurde vorwärts in einer der dort vorhandenen Parkboxen abgestellt. Bei Verlassen des Pkw standen links und rechts keine anderen Fahrzeuge.

Als die Autofahrerin um 18.00 h zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellte sie fest, dass an der linken Seite hinten eine Eindellung und Lackabschürfungen vorhanden sind. An dem Ford konnte weiße Farbe gesichert werden.

Tatzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzdetfurth zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell