POL-HI: Unfall am Roten Berg - Auto kommt von Fahrbahn ab und landet im Graben

Hildesheim (ots) - Alfeld (neu) - In der Zeit vom 27.02.24, 12:00 Uhr, bis 05.03.2024, 15:30 Uhr, kam es in der Albert-Schweitzer-Str. zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Die bislang unbekannte Täterschaft versuchte die Terrassentür aufzuhebeln, was jedoch augenscheinlich misslang. An der Tür entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. ...

mehr