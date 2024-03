Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Harsum - Versuchter Einbruch in Apotheke

Hildesheim (ots)

Harsum, Kaiserstraße (Sti). Am 05.03.2024, gegen 23.00 Uhr teilt ein Anwohner aus der Kaiserstraße in Harsum mit, dass er verdächtige Geräusche aus dem Bereich einer Apotheke hören würde. Die betreffende Apotheke befindet sich in dem Einmündungsbereich Kaiserstraße / Morgenstern. Vor Ort konnten die Polizeibeamten feststellen, dass ein unbekannter Täter versucht hat zwei Fenster der Apotheke aufzuhebeln. Es ist dem Täter jedoch nicht gelungen in das Gebäude einzudringen. Zeugen die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Sarstedt in Verbindung zu setzen. Tel. 05066 / 985-0.

