POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei - Vollstreckung Haftbefehl und Sicherstellung eines gestohlenen E-Scooters sowie weiterem mutmaßlichen Diebesgut

Hildesheim (ots) - Söhlde/ Hoheneggelsen (hei)-: Am Montag, den 04.03.2024, gegen 14:00 Uhr, kam es in 31185 Hoheneggelsen, in der Hauptstraße Höhe der Hausnummer 74 zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein roter Audi beschädigt wurde. Bisherigen Ermittlungen zufolge streifte ein blauer Pkw der Marke Volkswagen mit Peiner Zulassung mutmaßlich beim Vorbeifahren den, in einer Parknische geparkten Audi und ...

