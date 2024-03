Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf -

Hildesheim (ots)

Söhlde/ Hoheneggelsen (hei)-: Am Montag, den 04.03.2024, gegen 14:00 Uhr, kam es in 31185 Hoheneggelsen, in der Hauptstraße Höhe der Hausnummer 74 zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein roter Audi beschädigt wurde. Bisherigen Ermittlungen zufolge streifte ein blauer Pkw der Marke Volkswagen mit Peiner Zulassung mutmaßlich beim Vorbeifahren den, in einer Parknische geparkten Audi und beschädigte hierbei die Fahrerseite nicht unerheblich. Nach der Verursachung setzte der Fahrzeugführende die Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden am Pkw zu kümmern. Die Höhe des Schadens wurde vorerst auf ca. 1700 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063-9010 in Verbindung zu setzen.

