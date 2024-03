Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - In der Zeit vom 27.02.24, 12:00 Uhr, bis 05.03.2024, 15:30 Uhr, kam es in der Albert-Schweitzer-Str. zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Die bislang unbekannte Täterschaft versuchte die Terrassentür aufzuhebeln, was jedoch augenscheinlich misslang. An der Tür entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 500 Euro. Da die Terrassentür nur selten durch die Eigentümer genutzt wird, ist der Schaden erst zu einem späteren Zeitpunkt aufgefallen.

Zeugen, die zur o.a. Tatzeit verdächtige Feststellungen zu Personen oder Fahrzeugen treffen konnten oder anderweitig sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/8073-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell