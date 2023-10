Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Schwerer Verkehrsunfall bei Bremm Pressenachtrags- und Abschlussmeldung

Cochem/ Bremm (ots)

Nach den vorläufigen Verkehrsunfallermittlungen befuhr eine Gruppe von vier niederländischen Kradfahrern die L 106 aus Richtung Beuren kommend Richtung B 49. An der Einmündung zur B 49 bogen die drei ersten Kradfahrer in Richtung Cochem ab. Der letzte Kradfahrer übersah bei seinem Abbiegevorgang den herannahenden Pkw aus Richtung Bremm kommend. Im Einmündungsbereich kam zum Zusammenstoß. Der Kradfahrer wurde bei dem Verkehrsunfall schwer, nach derzeitigem Sachstand aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Koblenzer Krankenhaus geflogen. Der PKW- Fahrer erlitt einen Schock und leichtere Verletzungen. Er wurde zur Beobachtung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die B 49 war an der Unfallstelle kurzfristig ganz gesperrt. Während der Bergungsarbeiten erfolgte eine einstreifige Verkehrsführung durch Verkehrsregelung über den Randstreifen.

