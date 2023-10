Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Zeugen gesucht - Verkehrsunfallflucht in Treis-Karden

Treis-Karden (ots)

Am Sonntag, den 01.10.2023 wurde in der Zeit von 11:00 Uhr bis 16:00 Uhr auf dem einem Parkplatz auf Höhe der Moselallee 23 in Treis-Karden ein PKW aus dem Kreis Gütersloh beschädigt. Hierbei kam es augenscheinlich zu einem Verkehrsunfall, wobei sich ein bislang unbekannter Unfallbeteiligter unerlaubt vom Unfallort entfernte. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Cochem, Tel.: 02671-9840 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell