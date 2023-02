POL-PDNR: Streitigkeiten auf Baustelle

Linz am Rhein (ots) - Am Montagnachmittag übergab ein 72-jähriger Mann aus Linz auf der Linzer Polizeiwache eine Geldbörse, welche er an der Bad Honnefer Fähre aufgefunden hatte. Neben persönlichen Papieren befand sich auch noch das Bargeld in dem Portemonnaie. Die Geldbörse, nebst Inhalt, wird dem Eigentümer aus Köln übermittelt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pi.linz Pressemeldungen der Polizei ...

