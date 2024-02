Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfallflucht

Stadthagen (ots)

(bae)Am 24.02.2024 in der Zeit zwischen 10:50 Uhr und 11:25 Uhr kam es in Stadthagen auf dem Parkplatz ,Eberhard von Breitenbuch Platz zu einer Verkehrsunfallflucht. Zu diesem Zeitpunkt war dort ein grauer Skoda Oktavia, ordnungsgemäß in einer Parklücke abgestellt. Als der 18-jährige Fahrer zu dem Fahrzeug zurückkam musste er feststellen, dass in der Zwischenzeit der linke Außenspiegel seines Fahrzeuges beschädigt worden war. Der Unfallverursacher hat sich vom Unfallort entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, möge sich bitte mit der Polizei in Verbindung setzten.

