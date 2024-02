POL-STH: Knallgeräusche

Stadthagen (ots) - (bae)In der Nacht vom 22.02. auf den 23.02.2024 wurde in ein Geschäft in der Straße, Am Kirchhof in Stadthagen eingebrochen. Durch die Täter wurde eine Fensterscheibe zum Laden eingeschlagen, danach wurde im Innenraum die Glastür einer Schmuckvitrine eingeschlagen. Es wurde Modeschmuck mit einem Wert von etwa 100 Euro entwendet. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, möge sich bitte mit der Polizei in Stadthagen in Verbindung setzten. Rückfragen bitte ...

