Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Täter auf frischer Tat ertappt

Stadthagen (ots)

(bae)Am 24.02.2024 gegen 21:55 Uhr wird durch einen 43-jährigen Nienstädter eine verdächtige Beobachtung mitgeteilt. Der Zeuge gibt an, dass er gerade beobachte, wie am Bahnhof in Stadthagen versucht werde ein Fahrrad zu entwenden. Da sich ein Polizeifahrzeug zu diesem Zeitpunkt in unmittelbarer Tatortnähe befindet, können zwei Tatverdächtige mit einem Fahrrad angetroffen werden. Es handelt sich hierbei um zwei Männer, aus Stadthagen bzw. Nordsehl im Alter von 39 und 16 Jahren. Die Gesamtumstände lassen den Schluss zu, dass sie das mitgeführte Fahrrad gerade am Bahnhof entwendet haben. Gegen die beiden Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet, der Minderjährige wurde an seine Eltern übergeben. Das Fahrrad wurde durch die Polizei sichergestellt. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Serious, der Eigentümer hat sich bisher noch nicht bei der Polizei gemeldet. Wer Hinweise dazu geben kann, möge sich bitte mit der Polizei in Stadthagen in Verbindung setzten.

