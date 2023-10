Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken- Eyll- Alleinunfall/ 22-Jährige verletzt sich bei Unfall schwer

Kerken- Eyll (ots)

Am Montag (09. Oktober 2023) gegen 11:25 Uhr kam eine 22-jährige Frau aus Kerken mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Kerkenerin fuhr den Hoogen Dyck in Richtung Kahlenweg entlang, als sie vermutlich einem Tier auswich und die Kontrolle über ihren Renault Twingo verlor. Der Twingo stieß gegen einen Baum am Straßenrand und kam in einem circa 2 m tiefer liegenden Feld zum Stehen. Die 22-Jährige verletzte sich schwer und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. (as)

