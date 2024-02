Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Diebstahl

Lüdersfeld (ots)

(bae)Am 23.02.2024 gegen 19:00 Uhr kam es in einer Gaststätte in Lüdersfeld zu einem dreisten Diebstahl. Durch einen ca. 20-jährigen Mann sei eine Bestellung aufgegeben worden. Offensichtlich war der mutmaßliche Gast aber gar nicht hungrig. Vielmehr wartete er einen günstigen Moment ab, um der 55jährigen Bedienung das Gastor-Portemonnaie zu entwenden. Der Täter könnte mit seiner Beute flüchten. In dem Portemonnaie befanden sich ca. 1100 Euro in bar.

