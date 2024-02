Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Landesbergen- Diebstahl von Kupferkabel

Nienburg (ots)

(Oth) In der Nacht von Mittwoch, den 21.02.2024, auf Donnerstag, den 22.02.2024 entwendeten bislang unbekannte Täter Kupferkabel aus dem Umspannwerk in Landesbergen. In der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 07:30 Uhr haben die Täter Kupferkabel im Wert von 15.000 Euro entwendet. Aufgrund von vorhandenen Reifenabdrücken geht die Polizei aktuell davon aus, dass ein PKW in unmittelbarer Nähe zu dem Umspannwerk geparkt war.

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Diebstahl. Insbesondere Personen, die Auskünfte zu einem verdächtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Stolzenau unter 05761/9020-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell