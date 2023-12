Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung für die Polizei Jever für das Wochenende 08.12.-10.12.2023

Wilhelmshaven (ots)

Brand auf einem Hausboot

Auf einem Binnenmeer im Wangerland kommt es aus bisher ungeklärten Gründen zum Brand auf einem Hausboot. Durch die Löscharbeiten der Freiwilligen Feuerwehr Hohenkirchen kann ein Übergreifen auf das gesamte Boot verhindert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen mit Hinweisen werden gebeten, sich mit der Polizei Jever unter 04461-74490 in Verbindung zu setzen.

Tageswohnungseinbruchsdiebstahl

Im Laufes des Samstages verschafft sich ein bisher unbekannter Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Friedrich-Barnutz-Straße in Jever und durchsuchen mehrere Räumlichkeiten, bevor man sich unerkannt in unbekannte Richtung entfernt. Zeugen mit Hinweisen werden gebeten, sich mit der Polizei Jever unter 04461-74490 in Verbindung zu setzen

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell