POL-NI: Stolzenau- Zeugenaufruf nach Dieseldiebstahl

Nienburg (ots) - (Thi) Am Donnerstag den 22.02.2024 kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Stadthagen gegen 11 Uhr einen Pkw auf der Hannoverschen Straße in Beckedorf. Der 31-jährige Fahrer des VW Golfs war nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen den Rodenberger wurde ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Rückfragen bitte an: Nina Thieme ...

