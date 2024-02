Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Holzdiebstahl und Trunkenheit im Verkehr

Niedernwöhren/Mitten im Wald (ots)

(bae)Am 23.02.2024 wurde durch den zuständigen Revierförster ein Diebstahl von 5 Festmetern Eiche aus dem Schaumburger Wald angezeigt. Gemeinsam mit dem Revierförster wurde der Tatort im Wald durch zwei Beamte der Polizei Stadthagen aufgesucht. Hier lagerten, bereits seit längerem, mehrere Eichenstämme direkt an einem Waldweg. Der Wert des Holzes betrage ca. 1000 Euro. Aufgrund der Aussagen eines Zeugen, sowie der Reifenspuren am Tatort konnten die Eichenstämme bei einem 61-jährigen Wiedensahler wieder aufgefunden werden. Da dieser keinen Eigentumsnachweis, über die bei ihm aufgefundenen Eichenstämme vorbringen konnte, wurde diese durch Revierförster abgeholt. Der Wiedensahler machte keine Angaben zu dem Vorfall. In diesem Zusammenhang wurde gegen den Wiedensahler noch ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Er erschien erst nach den Beamten und dem Förster am Fundort des entwendeten Holzes. Allerdings fuhr er zu diesem Zeitpunkt seine Mofa, obwohl er alkoholisiert war. Eine vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,46 Promille. Bei ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell