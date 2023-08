Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Heringen/Helme (ots)

In der Straße der Jugend wurde in der vergangenen Nacht eine Verkehrsunfallflucht durch Zeugen beobachtet. Ein parkender PKW wurde durch ein anderes Auto beschädigt. Das Verursacherfahrzeug befand sich während der Anzeigenaufnahme noch in der Nähe und konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen auf einem Parkplatz festgestellt werden. Der Nutzer des Fahrzeugs gab an, den Unfall nicht verursacht zu haben. Er verstrickte sich jedoch bei der Sachverhaltsdarstellung in Widersprüche. Weiterhin gab es Zeugenhinweise zur Täterschaft des Mannes. Die Beamten stellten bei ihm zudem eine Alkoholisierung von mehr als ein Promille fest. Eine Blutprobe wurde dem Beschuldigten entnommen. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher und untersagten ihm das Führen von Kraftfahrzeugen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro.

