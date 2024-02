POL-FL: Hasselberg: Verkehrsunfall nach Trunkenheit

Flensburg (ots) - Am 21.02.2024 kam es zu einer Bedrohung zum Nachteil vom Flensburger Oberbürgermeister Dr. Fabian Geyer. Am Mittwoch, 21.02.2024, gegen 12:00 Uhr meldete sich der Täter telefonisch bei der Stadtverwaltung Flensburg und brachte seinen Unmut über die Baustellensituation an der Exe in Flensburg zum Ausdruck. Im weiteren Laufe des Gespräches sprach er ...

