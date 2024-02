Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum - Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung

Husum (ots)

Am 20.02.2024 entzog sich ein Fahrzeug mit falschen Kennzeichen der Verkehrskontrolle und rammte auf der Flucht einen Streifenwagen.

Am Dienstag, 20.02.2024, gegen 20:10 Uhr stellte ein ziviler Streifenwagen an der Kreuzung Süderstraße / Plan in Husum einen Pkw fest, dessen hinteres Kennzeichen weder Zulassungsplakette noch Hauptuntersuchungsplakette aufwies. Trotz deutlicher Anhaltesignale entzog sich das Fahrzeug in der Bredstedter Straße der Kontrolle und flüchtete anschließend auf der Bundesstraße 5 in Richtung Bredstedt. Hierbei wurde der Pkw mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und in rücksichtsloser Weise geführt. In mehreren Fällen wurden trotz unklarer Verkehrslage waghalsige Überholmanöver unternommen. Kurz hinter Hattstedt musste der flüchtige Pkw verkehrsbedingt anhalten und konnte eingeholt werden. Nachdem sich der Streifenwagen seitlich vor den Pkw gesetzt hatte, rammte dieser den Streifenwagen und konnte so erneut fliehen. Im Bereich Struckum wurde der Sichtkontakt verloren. Eine Fahndung verlief im Weiteren ohne Erfolg. An dem Streifenwagen entstand ein erheblicher Sachschaden, die Kollegen blieben unverletzt.

Nach Hinweisen aus der Bevölkerung konnte das Fahrzeug mittlerweile im Bereich Stadum aufgefunden und beschlagnahmt werden. Es handelt sich um einen schwarzen Mercedes CLS mit dunklen Felgen. Die verwendeten Kennzeichen (Kreis Nordfriesland) waren nicht amtlich zugelassen und die verwendete Buchstaben-Zahlen-Kombination ist aktuell nicht vergeben.

Die Polizei in Hattstedt hat die Ermittlungen wegen diverse Straftatbestände (u.a. tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte, versuchte gefährliche Körperverletzung, Gefährdung des Straßenverkehrs, Kennzeichenmissbrauch) aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber, die insbesondere den geschilderten Vorfall und die beschriebene Fahrweise beobachtet haben, selbst gefährdet oder behindert wurden, oder aber zu dem Fahrzeug und möglichen Nutzern Auskunft geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04846/2079950 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

