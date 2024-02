Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Garding - Festnahme nach versuchtem Geldautomatenaufbruch

Garding (ots)

In der Nacht von Montag, 19.02.2024, auf Dienstag, 20.02.2024, kam es in Garding zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in einen dortigen Verbrauchermarkt.

Am 20.02.2024 gegen 01:25 Uhr wurde der Polizei ein Einbruchalarm in einen Supermarkt in Garding gemeldet. Die eingesetzten Kollegen konnten bei der Begehung des Objektes Geräusche aus einem Raum wahrnehmen, in dem sich ein Geldautomat befindet. Da die Tür zu dem Raum jedoch verschlossen und ein Schlüssel nicht verfügbar war, wurde die Tür zunächst von außen gesichert. Gleichzeitig wurde versucht, den Raum über den Dachboden zu erreichen und tatsächlich konnte festgestellt werden, dass sich von oben Zugang zu dem Raum verschafft wurde. Durch den vom Dachboden kommenden Polizisten aufgeschreckt, brach der Tatverdächtige die besagte Tür von innen gewaltsam auf - nur um dann den dort wartenden Kollegen direkt in die Arme zu laufen. Er lies sich anschließend widerstandslos festnehmen und wurde zum Polizeirevier Husum gebracht.

Der betroffene Geldautomat wurde bei der Tatbegehung erheblich beschädigt, hielt den massiven Öffnungsversuchen jedoch bis zum Eintreffen der Polizei stand. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 27-jährigen Eiderstedter, welcher der Polizei bereits aufgrund zurückliegender Delikte bekannt ist.

Die Ermittlungen wegen versuchtem Einbruchdiebstahls werden bei der Kriminalpolizei in Husum geführt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich unter 04841 / 830 - 0 mit der Polizei in Kontakt zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell