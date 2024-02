Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig - Zeugenaufruf nach zwei Trickdiebstählen

Schleswig (ots)

Am Donnerstag, 15.02.2024, kam es im Schleswiger Stadtgebiet in zwei Fällen zu Trickdiebstählen. In beiden Fällen wurden ältere Mitbürger Opfer von falschen Handwerkern.

Die erste Tat ereignete sich gegen 11:00 Uhr im Domweg. Drei männliche Personen gaben am Wohnhaus der 79-jährigen Geschädigten vor, Arbeiten an den Wasserleitungen durchführen zu müssen. Während die Geschädigte durch einen der Täter abgelenkt wurde, wurde u.a. ein hoher vierstelliger Bargeldbetrag entwendet.

Einer der Täter wird wie folgt beschrieben: - 30-40 Jahre alt - ca. 170 cm groß - kräftige Statur - dunkelblonde Haare - bekleidet mit grau/blauer Jacke und schwarzer Hose

Die zweite Tat ereignete sich gegen 14:00 Uhr in der Christian-Albrecht-Straße. Hier erlangten zwei Personen Zugang zu dem Wohnhaus, nachdem sie sich der ebenfalls 79-jährigen Geschädigten gegenüber als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgaben. Auch in diesem Fall kam es unter Ablenkung der Geschädigten zu einem Diebstahl. Entwendet wurden ein Tresor, sowie Schmuck und Bargeld. Die Täterbeschreibung beschränkt sich in diesem Fall darauf, dass die beiden Täter schwarze Overalls trugen und einen Werkzeugkoffer mit sich führten. Aufgrund der Schwere des Tresors ist es zudem wahrscheinlich, dass die Täter ein bislang nicht bekanntes Kraftfahrzeug genutzt haben.

Trotz der abweichenden Täterbeschreibung wird aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe, sowie der gleichen Vorgehensweise von einem Tatzusammenhang ausgegangen. Die Fahndungsmaßnahmen verliefen in beiden Fällen erfolglos.

Die Kriminalpolizei Schleswig hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. Zeugen / Hinweisgeber, die insbesondere in der Nähe der beiden Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, oder bei denen ebenfalls angebliche Handwerker vorgesprochen haben, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei unter der Rufnummer 04621 - 840 gebeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell