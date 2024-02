POL-FL: Hattstedt - Zeugenaufruf nach Dieseldiebstahl

Husum/Niebüll (ots) - In der Nacht auf Mittwoch, 07.02.2024, ist es in Husum zu einem Einbruch in ein Autohaus in der Simonsberger Straße gekommen. Dort wurde ein Audi A4 entwendet. Nach Zeugenhinweisen konnte das entwendete Fahrzeug am Donnerstagnachmittag, 08.02.2024, in Leck aufgefunden werden. Die ermittelnde Kriminalpolizei Husum konnte diese Tat in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei Niebüll einem 15-jährigen ...

mehr