Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Westerland

Sylt - Zeugenaufruf nach Diebstahl

Westerland / Sylt (ots)

Am Donnerstagvormittag, 08.02.2024, kam es am ZOB in Westerland gegen 10:30 Uhr zu einem Diebstahl. Der Täter entwendete hierbei die Geldbörse aus dem Rucksack einer 86-jährigen Frau. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete die Tat und rannte dem flüchtenden Täter hinterher. Nach kurzer Verfolgung konnte er den Täter einholen und diesem die Geldbörse wieder abnehmen. Die Dame erhielt ihr Portemonnaie umgehend wieder zurück, der Täter entkam jedoch. Die Polizei wurde erst deutlich später informiert, sodass der Zeuge bislang nicht bekannt ist.

Am selben Tag konnten in der Westerländer Innenstadt im Rahmen eines weiteren Taschendiebstahls Tatverdächtige festgestellt werden, die möglicherweise auch mit der Tat am ZOB in Verbindung stehen könnten.

Die Kriminalpolizeistelle Sylt ermittelt in beiden Fällen wegen Diebstahls. Zeugen und Hinweisgeber der Tat am ZOB, sowie insbesondere der mutige Helfer, der als Zeuge gesucht wird, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei unter der Rufnummer 04651 - 70470 gebeten.

