Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum/Niebüll: Festnahme nach mehreren Einbruchstaten

Husum/Niebüll (ots)

In der Nacht auf Mittwoch, 07.02.2024, ist es in Husum zu einem Einbruch in ein Autohaus in der Simonsberger Straße gekommen. Dort wurde ein Audi A4 entwendet.

Nach Zeugenhinweisen konnte das entwendete Fahrzeug am Donnerstagnachmittag, 08.02.2024, in Leck aufgefunden werden. Die ermittelnde Kriminalpolizei Husum konnte diese Tat in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei Niebüll einem 15-jährigen Jugendlichen aus Niebüll zuordnen. Dieser wurde noch am gleichen Tag vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam nach Husum verbracht.

Der Jugendliche steht darüber hinaus in Verdacht für einen Einbruch in ein Telekommunikationsgeschäft in Niebüll sowie einen Einbruch und den Diebstahl eines Fahrzeuges in Galmsbüll verantwortlich zu sein.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Flensburg wurde der Jugendliche am Freitag, 09.02.2024, einem Haftrichter vorgeführt und anschließend, nach Verkündung des Haftbefehls, in eine Jugendanstalt verbracht.

