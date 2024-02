Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum - Zeugenaufruf nach zwei Raubtaten

Husum (ots)

Am Wochenende ist es im Husumer Stadtgebiet zu zwei Raubtaten gekommen, die nach jetzigem Ermittlungsstand in keinem Zusammenhang stehen.

Am Freitagabend, den 09.02.2024, gegen 18:30 Uhr betrat der Täter eine Bäckereifiliale in der Osterhusumer Straße. Er forderte die Verkäuferin auf, die Kasse zu öffnen und ihm das enthaltene Geld zu übergeben. Hierbei soll er ein Pfefferspray in der Hand gehalten haben. Nach Herausgabe des Geldes ist er in unbekannte Richtung geflüchtet. Vor der Tat soll sich der Täter bereits 15-20 Minuten vor dem Geschäft aufgehalten haben. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - 170 - 175 cm - schlanke Statur - etwa 20 Jahre - dunkle Kleidung, evtl. Bomberjacke - Sonnenbrille - schwarze OP Maske, darunter vermutlich dunkler Bart

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Die Kriminalpolizeistelle Husum hat die Ermittlungen wegen schweren Raubes aufgenommen.

Zu einer weiteren Raubtat kam es am Samstagabend, den 10.02.2024. Gegen 19:30 Uhr ging die Geschädigte mit ihrem Ehemann und ihrem Sohn in der Straße Hinter der Neustadt in Richtung Gurlittstraße. Der Täter sei von hinten an die Familie herangetreten und habe der Frau ihre Handtasche entrissen. Hierbei sei die Geschädigte gestürzt und habe sich leicht verletzt. Nach kurzer Flucht in Richtung Gurlittstraße sei der Täter unvermittelt umgedreht, habe die Handtasche wieder ausgehändigt, sowie hierbei geäußert, dass es sich um einen Videodreh handele. Anschließend flüchtete der Täter vermutlich in Richtung Treibweg. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 180 cm - kräftige Statur - ca. 30 Jahre - bunte Strickmütze, gelbe Jacke - etwas dunklere Hautfarbe

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben auch hier ohne Erfolg. Die Kriminalpolizeistelle Husum hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen.

Zeugen und Hinweisgeber zu den oben dargestellten Sachverhalten werden gebeten, sich unter 04841 / 830 - 0 zu melden.

