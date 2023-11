POL-Pforzheim: (CW) Ostelsheim - Autofahrer fährt Fußgängertreppe herunter - Betrunkener 29-Jähriger muss Führerschein abgeben

Pforzheim (ots) - Einen Müllcontainer in Brand gesteckt haben noch Unbekannte am Dienstagabend in der Pforzheimer Nordstadt. Die Wand eines Wohnhauses ist dabei beschädigt worden. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge brach das Feuer gegen 21 Uhr in der Sachsenstraße aus. Der Müllcontainer stand neben dem ...

mehr