LPI-GTH: Diebstahl aus Vereinsheim- Zeugensuche

Ilm-Kreis (ots)

In ein Vereinsheim in der Straße "Am Schwimmbad" in Großbreitenbach drangen ein oder mehrere Personen gewaltsam ein. Anschließend wurden Innenräume durchsucht und Bargeld in Höhe eines unteren fünfstelligen Eurobetrages entwendet. Die Tat wurde in der Zeit zwischen dem 09. Oktober, 23.15 Uhr und gestern, 10.00 Uhr verübt. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Sachverhalt getätigt haben. Hinweise werden von der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0264790/2023) entgegengenommen. Bereits in der Zeit zwischen dem 05. und 06. Oktober wurden zwei Einbrüche in Vereinsheime in Gräfenroda sowie Geschwenda bekannt. Die Polizei rät insbesondere Vereinsmitgliedern deswegen dringend:

-Lassen Sie keine Handkassen oder sonstiges Bargeld in den Vereinsgebäuden. -Bringen Sie von außen gut sichtbare Hinweisschilder an den Objekten an, auf denen deutlich wird, dass Kassen täglich geleert werden.

Weiterführende Informationen zum Thema Einbruchschutz erhalten Sie im Internet unter www.k-einbruch.de oder bei der polizeilichen Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Gotha unter 03621-7811504. (jd)

