Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unbekannte stecken Müllcontainer in Brand - Feuer beschädigt Gebäudewand

Pforzheim (ots)

Einen Müllcontainer in Brand gesteckt haben noch Unbekannte am Dienstagabend in der Pforzheimer Nordstadt. Die Wand eines Wohnhauses ist dabei beschädigt worden.

Den derzeitigen Ermittlungen zufolge brach das Feuer gegen 21 Uhr in der Sachsenstraße aus. Der Müllcontainer stand neben dem betroffenen Gebäude, infolge dessen die Flammen auf einen Teil der Außenwand übergriffen und nach ersten Schätzungen einen Schaden von rund 10.000 Euro an dem Haus verursachten. Personen kamen laut bisherigen Informationen nicht zu Schaden. Den hinzugeeilten Kräften der Feuerwehr gelang es, den Brand rasch zu löschen. An einer mehrere Meter von der Örtlichkeit entfernten Stelle lag eine verbrannte Plastiktüte, die von Zeugen gelöscht worden war.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet weitere Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell