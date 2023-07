Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Sonderbare Verkehrsunfallflucht in der Rosengartenstraße

Zweibrücken (ots)

Zeit: 04.07.2023, 11:15 Uhr

Ort: Zweibrücken, Rosengartenstraße 8. SV: Dass sich nicht der Verursacher eines Verkehrsunfalles, sondern der geschädigte Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, ist eine Konstellation, die selten vorkommt. Am Dienstag um 11:15 Uhr hielt die 63-jährige Fahrerin eines grauen VW-ID 3 am rechten Fahrbahnrand der Rosengartenstraße vor dem Anwesen Nr. 8 an. Der Wagen hielt in Blickrichtung Kleiner Exe. Als die Frau kurz darauf wieder in den fließenden Verkehr einfahren wollte, übersah sie einen anderen Pkw, der sie gerade aus Richtung Hallplatz kommend von hinten passieren wollte. Sie traf den fremden Pkw - ein helles Fahrzeug unbekannter Marke, vermutlich ein Kombi - mit ihrem linken Stoßstangeneck an der rechten Fahrzeugseite. Der fremde Pkw setzte seine Fahrt jedoch in Richtung Kleiner Exe fort, obwohl er durch den Anstoß einen Schaden erlitten haben muss. Der Schaden am verursachenden Pkw dürfte bei ca. 1.000 Euro liegen.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht den unbekannten hellen Pkw (vermutlich Kombi) unbekannter Marke, gegen dessen Fahrer/in sie ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle einleiten musste. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell