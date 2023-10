POL-Pforzheim: (PF) Einbruch in Reisebüro; Polizei sucht Zeugen

Nagold (ots) - Eingebrochen worden ist in der Zeit von Samstagvormittag bis Montagfrüh in ein Firmengebäude in der Nagolder Innenstadt. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich die Täterschaft in der Zeit zwischen Samstag, 28.10.2023, 10:30 Uhr und Montag, 30.10.2023, 06:20 Uhr, offenbar über ein Fenster Zutritt zu der in der Adolf-Häfele-Straße gelegenen ...

mehr