Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Verkehrsunfallflucht - 30jähriger Fahrzeugführer alkoholisiert

Kamen (ots)

Am 24.06.2023 (Sa.), gegen 22.09 Uhr, befuhr 30jähriger Fahrzeugführer aus Dortmund die Lanstroper Straße in Kamen in Fahrtrichtung Kamen. Gemäß Zeugenangaben überholte der 30jährige noch kurz vor dem Kreisverkehr Lanstroper Straße / Lindenallee ein Fahrzeug mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit, sodass er im Kreisverkehr die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und infolgedessen mit der Mittelinsel des Kreisverkehrs und einer weiteren Verkehrsinsel kollidierte. Der 30jährige und sein 29jähriger Beifahrer stiegen daraufhin aus dem Fahrzeug und entfernten sich fußläufig von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Im Rahmen der sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte der 30jährige Dortmunder sowie sein 29-jähriger Beifahrer im Bereich der Heidestraße in Kamen angetroffen werden. Bei der Überprüfung des 30jährigen wurde festgestellt, dass die Person unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Aus diesem Grunde wurde ihm auf einer Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Des weiteren wurde festgestellt, dass der 30jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Das verunfallte Fahrzeug wurde polizeilich sichergestellt. Zudem konnten Betäubungsmittel sichergestellt werden, welches die beiden Personen mitführten. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 21.500 Euro.

