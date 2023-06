Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Gefährliche Körperverletzung und Widerstand - 24jähriger Bergkamener auf der Flucht durch Diensthund Copper gestellt

Bergkamen (ots)

Am 25.06.2023 (So.), gegen 02.55 Uhr, kam es zu einer Schlägerei vor einer Gaststätte auf der Landwehrstraße in Bergkamen, in deren Verlauf unter anderem einem 39jährigen Geschädigten aus Steinfurt am Boden liegend gegen den Kopf getreten wurde. Im Rahmen der eingeleiteten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnten zwei Tatbeteiligte, ein 22 und ein 24jähriger Bergkamener auf der Eichendorfstraße durch polizeiliche Zivilkräfte zunächst gestellt zunächst. Beide Tatverdächtige konnten sich der Kontrolle durch Flucht entziehen. Im weiteren Verlauf konnte der 22jährige Bergkamener auf der Eichdorfstraße in Bergkamen erneut gestellt werden. Hierbei leistete der 22jährige Widerstand. Der 24jährige Bergkamener flüchtete auf ein Privatgrundstück auf der Straße "Im Breil". Trotz Androhung, den Diensthund einzusetzen, versuchte der 24jährige weiter zu flüchten. Als er über den Grundstückszaun des Privatgrundstückes steigen wollte, kam es zum Einsatz des Diensthundes Copper. Hierbei wurde der 24jährige leicht verletzt. Die Verletzung konnte ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Auch der 24jährige leistete bei der Festnahme Widerstand. Zudem führte er Betäubungsmittel mit, welche im weiteren Verlauf polizeilich sichergestellt wurden. Beide Tatbeteiligten wurden vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

