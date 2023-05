Polizei Mettmann

POL-ME: Geklaute Motorroller: Diebstahlserie aufgeklärt - Polizei durchsuchte mehrere Wohnungen - Monheim am Rhein - 2305015

Mettmann (ots)

Immer wieder waren in den vergangenen Monaten in Monheim am Rhein Motorroller, E-Scooter und sonstige Kleinkrafträder entwendet worden - seit dem Sommer 2022 registrierte die Kreispolizeibehörde Mettmann insgesamt mehr als 60 solcher Taten.

Jetzt kann die zuständige Kriminalpolizei einen Ermittlungserfolg vermelden - die Serie gilt als geklärt: Insgesamt fünf Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren stehen unter dem dringenden Tatverdacht, die Motorroller entwendet zu haben. Auf richterliche Anordnung wurden im Rahmen des Ermittlungsverfahrens gegen das Quintett am heutigen Donnerstag (4. Mai 2023) hierzu die Wohnungen der Beschuldigten durchsucht - vier davon im Berliner Viertel und eine im Ortsteil Baumberg. Hierbei stellte die Polizei unter anderem die Handys der Tatverdächtigen, aber auch weitere Beweismaterialien wie Aufbruchwerkzeug und Mofateile, sicher.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatte die Gruppe die Motorroller entwendet, um damit durch Monheim zu fahren - und nicht primär, um die Kleinkrafträder weiter zu veräußern. Bei ihren Fahrten auf den entwendeten Motorrollern war es dann zu weiteren Straftaten gekommen - unter anderem wird den Jugendlichen Tankbetrug und das Fahren ohne Fahrerlaubnis vorgeworfen. Zudem soll die Gruppe einige der Motorroller nach dem Diebstahl angezündet haben.

Die Jugendlichen, die alle bereits hinreichend polizeilich in Erscheinung getreten sind, erwarten nun mehrere Strafverfahren. Im Anschluss an den Einsatz wurden sie an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell